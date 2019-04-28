«Лізе кнур – за ним і поросята»: Януковичу пообіцяли «теплий» прийом в Україні

У разі повернення побіжного екс-президента Віктора Януковича в Україну, зустрічати його учасники АТО і Майдану.

Про це заявив в ефірі народний депутат України від БПП Олег Барна. Він зазначив, що запрошує побіжного екс-президента на батьківщину.

Депутат пов’язав наміри Януковича з президентськими виборами в Україні: «Янукович, всі рыговское кодло і Кремль відчули, що з’явилася персона в статусі майбутнього президента, з якою вони можуть домовлятися, мають спільні інтереси, бачення».

Барна прокоментував обіцянку генерального прокурора Юрія Луценка зустріти Януковича в Україні з конвоєм і наручниками.

«Ми хочемо запросити, щоб генеральний прокурор приїхав трохи пізніше, ніж прийдемо зустрічати їх ми – АТОшники, майданівці, матері загиблих. Генеральному прокурору досить буде на 10 хвилин запізнитися», – підкреслив він.

Нардеп зазначив, що в Україні чекають не лише Януковича, але і втекли колишніх членів його команди.

«Щодо мене – запрошую всіх прилетіти в Україну… Якщо лізе кнур, за ним свиня і поросята», – заявив він.