Порошенко у великодньому привітанні розповів про російської агресії

Президент України Петро Порошенко у себе в Facebook виклав відеоролик, в якому привітав українців з Великоднем.

У своєму привітанні президент зазначив, що Великдень цього року унікальна, адже вперше за 1000 років українці можуть сходити в свою власну автокефальну церкву.

«Христове Воскресіння вчить нас боротися і перемагати навіть у самих важких умовах… Для перемоги потрібні дві речі: віра і любов. І сьогодні вони як ніколи необхідні Україні», — сказав Порошенко.

Він також зазначив, що сьогодні необхідно помолитися за українських військовослужбовців, за тих, хто перебуває у полоні, а також за всіх, хто постраждав від російської агресії».

«Всім українцям в день Христового Воскресіння бажаю щастя та благополуччя… Боже, бережи Україну. Христос Воскрес!», — резюмував Порошенко.