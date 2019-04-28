«Далі буде відродження СРСР?»: Єльченко дорікнув ООН в нерішучості у відповідь на путінську «паспортизацію» українців

Плани президента Росії Володимира Путіна про спрощення для українців можливості отримання громадянства країни-агресора – це «божевільна дія за Оруеллом». Про це на своїй сторінці в Twitter написав постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

Крім того, дипломат дорікнув ООН.

«Шалене дійство з Оруелла триває. Чергове намір засіяти вже всю Україну російськими паспортами. Далі буде відродження СРСР? А Рада Безпеки ООН і далі буде терпляче чекати, «закликаючи всі сторони»?», — написав він.

Нагадаємо, генсек Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш, реагуючи на путінські плани, закликав усіх відповідальних до виконання Мінських домовленостей.