Аферу Путіна з видачею російських паспортів всім українцям зобразили міткою карикатурою

Після того, як господар Кремля оголосив про плани роздати всім бажаючим українцям російські паспорти, карикатурист Сергій Йолкін представив своє нове творіння.

На новій карикатурі від Йолкіна Володимир Путін з’явився в ролі персонажа відомого фільму «В зоні особливої уваги».

Тільки замість «сухого одягу, гарячого чаю і нашого привітності», російський президент обіцяє «сало, горілку і паспорт». Для цього українцям доведеться прийти в зону, огороджену колючим дротом.

Раніше на путінські плани щодо «паспортизації» відреагував ще один карикатурист Андрій Петренко. Путін у нього зображений з автоматом Калашникова, а російський паспорт є частиною цієї зброї. «Путін несе вам дев’ять грам російського паспорта», — нагадує художник.