Індонезію накрили потужні зливи: є жертви

Ще вісім осіб вважаються зниклими без вести



В Індонезії пройшли сильні проливні дощі, що викликали повені. Жертвами негоди стали щонайменше 10 людей.

Крім того, ще вісім осіб вважаються зниклими без вести. Найбільше від негоди постраждала провінція Бенкулу. Звідти були евакуйовані близько 12 тисяч людей. Значної шкоди отримала інфраструктура в регіоні: пошкоджено будівлі, мости і дороги.

Відзначається, що рівень води поступово йде на спад, однак у разі поновлення сильних опадів можливі нові зсуви і повені.