Зеленський на двох мовах привітав українців з Великоднем

Новообраний президент України Володимир Зеленський привітав українців зі святом Великодня.

Привітання українською та російською мовами він опублікував на своїй сторінці в Facebook. “Нехай Господь береже нас всіх, наших дітей і України, і благословить її процвітання. Зі світлим святом всіх українців у всіх куточка планети, де б вони не знаходилися! І всіх наших людей – на Заході, Сході, Півдні, Півночі і в Центрі!”, – написав він на російській мові.

Вся інша частина тексту написана українською. Також Зеленський виділив у привітанні українських вояків і захисників. “Віримо, що світло переможе темряву. Всім миру, добра і смачної паски! Христос Воскрес! P. S. Порушуємо дієти – їмо паску! Разом!”, – додав він.