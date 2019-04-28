На Волині 93 – річний ветеран війни бере кредити, щоб сплатити за газ

93-річний ветеран війни, чорнобилець Степан Борисюк змушений задумуватись, де взяти гроші на оплату комунальних послуг, бо ж через великий борг – в його будинку відрізали газопостачання.

Чоловік пройшов війну, нині інвалід першої групи, попри усі життєві перипетії активно розповідає про воєнний досвід, ділиться спогадами.

Здається, пройшовши таке пекло, дідуся Степана винне нині хвилювати лише ті, чі будуть ввечері коказувати старий фільм. Але ж ні, у свої 93 роки він турбується за газопостачання і величезні платіжки.

Дружина ветерана війни розповідає – нині ситуація дуже важка, проблем і так вистачає, субсидію забрали вже більше як два роки тому, а платити повністю за комуналку із пенсією менше двох тисяч можливо лише за умови, якщо не харчуватися, і не купувати ліки, а здоров’я літніх людей вже давно стало підводити, а тут ще й газ торік відрізали.

90-річні пенсіонери беруть кредит, аби оплатити комунальні платежі. А якщо не загнати себе у боргову петлю, то як інакше вижити – робити вибір – або без газу, або за вухан у кредитах.