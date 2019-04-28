Теракти на Шрі-Ланці: головні підозрювані затримані

В результаті вибухів загинули більше 300 осіб

На Шрі-Ланці затримали двох головних підозрюваних у терактах, в результаті чого загинули більше 300 осіб. Про це повідомляє місцеве видання Ada Derana з посиланням на поліцію.

Відзначається, що спецоперація пройшла в районі міста Навалапития. Затриманими виявилися Мохамед Саадик Абдул Хака і Мухамед Саахид Абдул Хака. За даними журналістів, вони є братами.

Нагадаємо, 21 квітня на Шрі-Ланці сталося вісім вибухів: у трьох церквах і чотирьох готелях. Шість з них сталися практично одночасно. У двох церквах вибухи здійснили терористи-смертники. Як наслідок, у однієї з церков зірвано дах і вибиті двері. Раніше повідомлялося, що в результаті вибухів постраждали понад 500 осіб, ще 359 були вбиті. Незабаром з’явилася інформація і про інших вибухах і були знайдені детонатори на автобусній станції.

Місцева влада запровадила комендантську годину і тимчасово заборонили користуватися соціальними мережами, щоб припинити поширення неправдивих новин. Відповідальність за численні вибухи на Шрі-Ланці взяло на себе ИГИЛ.