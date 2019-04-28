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Зеленський заявив про видачу українцям нового документу: як в Європі

28.04.2019

Володимир Зеленський запропонував новий проект, який забезпечить жителів України новими паспортами.

У його президентській програмі серед важливих проблем для українців виділені соціальні умови, передає Политека.

В рамках соціального проекту, майбутній президент пообіцяв ввести так званий економічний паспорт України. Новий документ торкнеться заробітчан, студентів і пенсіонерів. Такі вже діють в деяких країнах Європи.

Він дозволять контролювати витрати і залучення кожного українця в економічне життя і найголовніше. У команді шоумена припустили, що ЕПП буде мотивувати українців повернутися з Польщі, Чехії. Маючи такий документ, громадяни зможуть скаржитися на незаконне використання бюджету держслужбовцями.

Володимир Зеленський відповів президенту РФ Володимиру Путіну на ініціативу з роздачею паспортів.

«По-перше, я б не радив російським властям даремно витрачати час, намагаючись спокусити громадян України паспортами РФ. Можливо, і знайдеться той, хто досі перебуває під впливом пропаганди. Можливо, хтось зробить це заради заробітку або у спробі сховатися від кримінальних розслідувань. Ми навіть можемо надати Володимиру Путіну перелік громадян України, яким найближчим часом стане дуже не комфортно в країні, яку вони цинічно грабували, зловживаючи високими посадами. Нехай Росія знову вирішує, де найбільше їй потрібні такі «професіонали» — у Ростові або Магадані», — зазначив Володимир Зеленський, йдеться в каналі його команди в Telegram.

Він розповів, що насправді означає мати російське громадянство.

«Це право бути заарештованим за мирний протест. Це право не мати вільних і конкурентних виборів. Це право взагалі забути про наявність природних прав і свобод людини. Тому не варто розраховувати, що багато українців захочуть стати «новою нафтою», в яку влада Росії намагаються перетворити власний народ», — підкреслив він.

Відзначимо, що після перемоги на президентських виборах колишній комік і шоумен Володимир Зеленський припинить свою участь у розважальних проектах. Вже відомо, що в телешоу «Ліга сміху» його замінить Євген Кошовий.

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До речі, Євген Кошовий на прізвисько «Лисий» – наймолодший учасник команди «Кварталу 95». При цьому він єдиний в колективі, у якого є спеціалізоване сценічне освіта. Свого часу Євген закінчив акторський факультет Луганського коледжу культури і мистецтв.

Нагадаємо, нещодавно дружина Кошового виклала в мережу відверті фото з бурхливої вечірки.

Як повідомляв Hyser, спливла неймовірна історія про дружбу Зеленського та Кошового.

Також Hyser писав про те, що зірковий актор «Кварталу 95» отримав ляпаса від своєї помічниці.

 

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