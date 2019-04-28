У Німеччині запропонували новий сценарій досягнення миру в Україні

Вільна демократична партія Німеччини ухвалила нову стратегію з врегулювання конфлікту в Україні.

Стратегія «Мир в Україні потребує нового імпульсу» найближчим часом буде внесено на розгляд німецького парламенту, передає видання Bild.

Документ містить 12 пунктів, серед яких розширення місії сприяння Україні, відправлення додаткового контингенту цивільної поліції ООН для «виконання суверенних завдань у співробітництві з українськими органами безпеки».

Депутати також запропонували план, який передбачає розпуск так званих «урядів» терористичних «ДНР» і «ЛНР», а також передачу управління територіями цивільної перехідної адміністрації під керівництвом ООН.

Крім того, документ передбачає, що парламент Німеччини повинен розробити новий план дій щодо реалізації Мінських угод з обов’язковими термінами їх виконання пунктів і «конкретними наслідками у разі їх недотримання».

«І Росія, і Україна повинні виконати зобов’язання, прийняті в рамках мінських угод», — підкреслюється в документі.

Ініціатор прийняття документа Ренат Альт переконаний, що обрання Володимира Зеленського президентом присутність Німеччини в Раді Безпеки ООН є «ключовими моментами для надання нового імпульсу мирних переговорів».