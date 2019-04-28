«Якщо б слова і справи Петра Порошенка відповідали один одному хоч йоту, ми б отримали природну і коректну передачу влади»

Дуля в кишені.

Як же це передбачуваний. Завжди одне і теж, коли мова заходить про славнейшем Петра Алексеевиче. Кажу — одне, а роблю зовсім навпаки… З тієї ж передачею влади, наприклад. У ніч фіаско солоденькі слова про готовність підставити плече. А насправді… насправді пошук будь-якої зачіпки, щоб довше посидіти в кабінеті на Банковій і побільше напаскудити нам…

Давайте відверто. Якби слова і справи Петра Порошенка відповідали один одному хоч йоту, ми б отримали природну і коректну передачу влади. Як у тих же американців. Де Йде вже не приймає рішень з важливих питань без консультації з Майбутнім… Так от, ПА, не будь у ньому стільки зла і ненависті до нас, запрошував би Володимира Олександровича для консультацій з найбільш гострих питань. І для вироблення загальної реакції у відповідь. Скажімо, за форматом того ж неоднозначного Закону про мову. Обговорили, прийшли до якоїсь спільної думки і видали рішення. Потім обидва прокоментували… Точно також і у зв’язку з роздачею паспортів РФ. До речі, а як так виявилось, що на окупованих територіях черзі стоять за цими паспортами, а МЗС наш тільки через три для приступає до розробки пакету заходів? Гаразд, марно вже відповідати… Справа тільки в тому, що будь Порошенко державником, він організував адекватну передачу влади. Щоб трохи заспокоїти країну і повернути нас до спільних цінностей…

Але це ж не про Порошенка. Категорично. Він може лише погіршувати. Розколювати. Тягнути сюди саме отвратной… По/перше, проводить нескінченні наради з тим, щоб придумати чергову юридичну або логістичну гидоту і затягнути передачу. Всі ці переноси оголошення підсумків ЦВК, чутки про зняття судді КС, парламентські движи… По/друге, продовжує витрачати енний ресурс на оскобительную pr-бруд. Його відщепенці знаходять якийсь малозначущий епізод — скажімо, дводенну поїздку Зеленського з дітьми в Туреччину — і починають це розкручувати. Максимально вонюче і образливо. По-щурячому. Щоб у підсумку Геращенко знову розмістила у себе «пост ідіота» — «ПА, бідолаха, взагалі не мав вихідних. Дико і безпробудно орав…» Ага, точно. Ми ж тут всі тупі і зовсім без пам’яті, а тому категорично не пам’ятаємо про десятки іспанських канікул ПА і його казкової жратве на Мальдівах… В/третє, команда Порошенка блокує будь-які зустрічні ініціативи команди Зеленського. За всіма рівнями. Ніяких комунікацій і ніяких допусків. І таким чином хоче ізолювати їх на найближчі 30 днів, щоб потім відразу в бій…

Так ось, нам треба, нарешті, визнати очевидне. Ця людина щиро ненавидить країну. Несамовито намагається створити максимальні проблеми в передачі влади. Категорично не приймає вільний вибір вільних громадян. Прагне організувати складні початкові умови роботи для нової команди. Чому? Тому що це і є справжній Порошенко. Тому що його слова — це завжди брехня. Брехнею було, є і буде. І так, він — потворно передбачуваний. У всьому…