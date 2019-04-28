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У Сербії люди знову протестували проти політики Вучича та його уряду

28.04.2019

У Сербії знову пройшли антиурядові протести. Акції “Один з п’яти мільйонів” організовує опозиція.

Слоган з’явився після коментаря Вучича заявив, що він не піде на виконання вимог демонстрантів, “навіть якщо їх збереться п’ять мільйонів”, – передає Euronews.

Масові мітинги проходять в країні з початку грудня минулого року. Приводом для їхнього початку стало побиття одного з опозиціонерів Борко Стефановича в місті Крушевац групою зловмисників.

Опозиція в цьому зв’язку звинуватила владу у створенні атмосфери насильства і закликала своїх прихильників вийти на вулиці.

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