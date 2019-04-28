У Києві на Троєщині Toyota пролетіла на «червоний» і знесла Volkswagen

У неділю, 28 квітня, в Києві не обійшлося без пригод. На перехресті вулиць Драйзера та Бальзака сталася аварія за участю двох автомобілів. Зіткнулися Toyota Camry і Volkswagen Passat. Водія «німця» госпіталізували з легкими травмами.

Інцидент стався близько 11:00.

За словами правоохоронців, водій Toyota рухався по Драйзера у бік Деснянського парку і на перехресті з Бальзака проїхав на «червоний». У цей момент по Бальзака, перетинаючи Драйзера, у бік вулиці Сержа Лифаря їхав Volkswagen. Camry влетів у Passat прямо на перехресті і зніс його на узбіччя.

Від удару чоловік, який сидів за кермом «німця», отримав численні забої, його госпіталізували. Власник «японця» не постраждав. В результаті аварії у Toyota відпав передній бампер і значно була пошкоджена передня частина. У Volkswagen пошкоджені обидві бічні двері з боку водія.

Місце ДТП огородили, але рух на обох вулицях не утруднене. На місці працювали співробітники патрульної поліції і медики. Деталі того, що сталося, встановлюються.