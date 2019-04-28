В окупованому Донецьку з’явилася загроза екологічної катастрофи

В непідконтрольному української влади Донецьку склалася катастрофічна ситуація з невывозом сміття, що може спричинити екологічну катастрофу.

Така ситуація склалася через прямого «шкідництва» «віце-прем’єр-міністра ДНР» Ігоря Мартинова.

Про це заявив голова «координаційного центру об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в ДНР» Володимир Ледньов у своєму відеозверненні до «чолі ДНР» Денису Пушилину, – пишуть ЗМІ.

Ледньов зазначив, що основна проблема полягає в тому, що місту не надається пальне для автомобілів (бензин, дизпаливо), немає запчастин, люди відмовляються працювати за нинішні зарплати. «Переконливе прохання – терміново вирішити питання щодо виділення ПММ і фінансів, тому що міністерство [екології ДНР] має громаді понад 15 млн руб.

Машини відпрацювали вже подвійний моторесурс – вони постійно ламаються, запчастин немає. ПММ на початок війни було 18 руб. (7,35 грн за місцевим курсом валют, – ред.), сьогодні – 49 руб.(20 грн) Люди розбігаються, вимагають збільшення зарплати, податки збільшили», – скаржиться голова «координаційного центру». Він також повідомив, що 16 квітня на адресу Пушилина письмове звернення направив «мер» Донецька Олексій Кулемзин.

В його листі зазначено, що щомісяця місту потрібно 65 тис. літрів ПММ. Крім того потрібно хоча б 1000 шт. автомобільних шин, «які до нас не дійшли, коли приходили у вигляді гуманітарної допомоги».