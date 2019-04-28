Апаршин: у бюджеті Міністерства оборони нічого тримати в закритому режимі

Про це Іван Апаршин — радник новообраного президента України Володимира Зеленського — розповів в інтерв’ю Апострофу:

В бюджеті Міністерства оборони нічого тримати в закритому режимі. Який там бюджет? 80% — це гроші на утримання армії, це грошове забезпечення. І приблизно вісім мільярдів йдуть на розвиток озброєння та військової техніки. 500 мільйонів доларів — це хіба гроші? Одна батарея ЗРК Patriot — це мільярд доларів, а у нас 500 мільйонів — на всю армію.

Але Україна до сьогоднішнього часу все ще має технологиии, які для когось є недосяжними. Ці розробки потрібно зберігати, доступ до них повинен бути обмеженим. Я хочу видаткову частину контролювати, але контролювати як? Я хочу, щоб кожна людина в Україні, якщо він має інтерес, скільки грошей виділено, наприклад, на будівництво житла, міг отримати таку інформацію. Ви ж знаєте, що в Києві за останні п’ять років величезна кількість, за моїми даними — тисяча квартир переведено з службового фонду в неслужебный фонд? А я хочу знати, на якій підставі тисяча чоловік несподівано отримали службове житло, яке стало їх власністю. Я хочу знати, хто це, чому він отримав, чому без черги отримав, скільки таких по Україні. Ось це і є відкритість. Я плачу податки, значить, я хочу знати.

Якщо ви кажете, що харчування військовослужбовців здійснюється за стандартами НАТО, а мені дзвонять хлопці і кажуть: у нас тут, на передовій навіть українських стандартів немає, то я хочу знати, чому тоді ви майже чотири мільярди гривень в рік виділяєте на організацію харчування військовослужбовців, а реально тільки байки нам розповідаєте.

Давайте не видавати стандарти НАТО за людські умови. От ми звикли говорити: солдат повинен харчуватися за стандартами НАТО. Які стандарти НАТО можуть бути в харчуванні? Солдат повинен бути людиною перш за все. А стандарти НАТО — це зовсім в іншому. Це коли грошове утримання має 80% повинно бути за основними видами грошового забезпечення і лише 20% — це премії і додаткові витрати, а не так, як у нас: 30% — за основним, а все інше — доплати, причому 65% — всім на рівних умовах, а 35% — вирішив командир. Стандарти НАТО: 50% ресурсу на утримання збройних сил, 20% — на підготовку збройних сил і 30% — на розвиток озброєння і військової техніки. У нас 82% — на утримання.

Уряд розповідає: у нас сьогодні прорив фінансування у сфері безпеки і оборони, і наводить цифру 5% ВВП. Дуже класно. Я дуже поважаю, що ви виділяєте 5%, але 5% від бюджету Сполучених Штатів становить 753 мільярда доларів на розвиток системи оборони. А що від нашого бюджету 5%? Тоді я хочу сказати: ви забезпечте мені фінансування збройних сил у відповідності з моїми потребами. Якщо ви мені поставили завдання захистити країну від широкомасштабної агресії, я можу вам сказати, що для цього потрібно. А якщо ви хочете, щоб я захистив від широкомасштабної агресії, а фінансуєте мене від мінімальної необхідної потреби, тоді я вам мінімально зможу захистити територію. Нам Сполучені Штати виділяють допомогу 250 мільйонів, а в минулому році — 500 мільйонів і український уряд виділяє нам таку ж суму. Це неправильно, так не може бути.

Знову ж таки, коли ми говоримо про бюджет Міністерства оборони, необхідно спочатку побачити ті документи, які зберігаються там, у темній кімнаті, як її називають, лежить план з використання Збройних сил. Потрібно оцінити, як вирішуються ці всі завдання, і тоді визначити якийсь ресурс. Я переконаний, що там ресурсу не вистачає.