Блискавка вдарила в антену: На Житомирщині у великодню ніч горів будинок

Ввечері, 27 квітня, в Службу порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в приватному цегляному житловому будинку в с. Соколов Пулинского району Житомирської області.

На місці події бійці ДСНС встановили, що вогнем повністю охоплено дах будинку і з-за сильного вітру існує загроза його поширення на сусідні будівлі літньої кухні та сараю. Оцінивши обстановку, керівник гасіння пожежі вирішив залучити на допомогу додаткові сили і засоби.

Спільними зусиллями двох відділень рятувальників у 22:02 пожежа була локалізована та о 00:50 — ліквідовано. Вогнем знищено покрівлю будинку по всій її площі. Завдяки оперативним та злагодженим діям бійців ДСНС житлові приміщення будинку, а також два суміжних будівлі залишилися неушкодженими. Загиблих та травмованих немає.

До ліквідації пожежі залучалося 7 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Зі слів сусідів стало відомо, що попередньою причиною пожежі міг стати грозовий розряд блискавки, який влучив у телевізійну антену.

В даний час остаточні обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями.