Путін зазнає поразки: стало відомо про масштабне провалі авіації Росії

В Росії в першому кварталі 2019 року різко впали показники випуску літальних апаратів.

Про це йдеться в статті «Вільна преса», де уточнюється, що падіння виробництва літаків, вертольотів, безпілотників, ракет склало 42,3% по відношенню до того ж періоду минулого року.

«Якщо вивчити динаміку галузі за період з 2014 по 2017 рік, то побачимо, що в цей період відбувалося зростання. Ось його цифрові показники: 2014 — 9%, 2015 — 19,6%, 2016 — 9,8%, 2017 — 8,9%. І це при тому, що загальний ріст всієї російської промисловості знаходився в межах від 1,5% до 2,9%. Тобто авіаційно-ракетна промисловість була перегріта. Такі періоди бурхливого розвитку незмінно завершуються спадом», – сказано в матеріалі.

Уточнюється, що спад вийшов дуже різким. Його навіть можна назвати обвалом. Що примітно, в російському уряді запевняють, що це нормально для військової складової, ще й заплановано, тому що обсяги держоборонзамовлення знизилися.

«Доводиться визнати, що зниження темпів виробництва в авіаційній промисловості відбувається не від того, що все добре, і що можна тепер трохи віддихатися після напруженої роботи. А від того, що погано», – резюмували в статті.