На Закарпатті у великодній вечір врятували туриста з Дніпра

У великодній вечір в Службу порятунку надійшло повідомлення про те, що в районі гори Кук Міжгірського району під час проходження туристичного маршруту травмував ногу і потребує допомоги турист.

Так, інформація про це надійшла на лінію «101» о 16:45 27 квітня.

Повідомляється, що потерпілий — чоловік 1978 року народження, житель міста Дніпро.

На допомогу йому у гори вирушили фахівці гірського пошуково-рятувального відділення р. Межигір’я у складі 5 рятувальників на автомобілі. Вони знайшли травмованого за наданими координатами і надали їй долікарську допомогу.

Рятувальники доправили постраждалого до Межигірську центральну районну лікарню, де передали його під опіку лікарів.