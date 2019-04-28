Нічна пожежа на Одещині: три легковики згоріли дотла, підозрюють підпал

У Чорноморську вночі згоріли три легкових автомобіля.

Близько 23:30 годині 27 квітня на вулиці Віталія Шуму в Чорноморську загорілися три легкових автомобіля. Протягом двох хвилин рятувальники прибули на місце. Ліквідувати загоряння вдалося протягом півгодини.

Як повідомили в прес-службі ДСНС, в результаті пожежі вогнем було знищено один легковий автомобіль, ще два отримали пошкодження. До ліквідації пожежі було залучено 1 одиниця основної пожежної техніки та 7 чоловік особового складу.

Остаточна причина пожежі та збиток на даний момент невідомі, проте очевидці повідомляють у соцмережах, що на місці пожежі були помічені 4 людини в нетверезому стані, які втекли з місця пригоди, коли помітили загоряння.