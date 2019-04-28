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«Не шкода цих покидьків!»: міністр Рева різко висловився про жителів ОРДЛО

28.04.2019

Міністр соціальної політики України Андрій Рева вкрай грубо відгукнувся про жителів окупованих районів на Донбасі.

На питання журналіста про людей, які мешкають за лінією розмежування на Донбасі, Рева назвав громадян України, які перебувають у ОРДЛО, “мерзотами”.

“Всі, хто був проукраїнський, ті виїхали.А той, хто хоче отримувати дві пенсії -там і тут, нехай потерплять. Мені їх не шкода абсолютно. Мені шкода тих солдатів та офіцерів із сім’ями, які вбито там за цих покидьків”, – заявив Рева в сюжеті ВВС.

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