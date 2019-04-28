Венедиктов про паспорти РФ для окупованого Донбасу: Чому людина, яка там живе, має переважне право, а виїхав в Росію – не має?

Історія з спрощенням надання російського громадянства жителям окупованого Донбасу має політичний підтекст. Таку думку 27 квітня в ефірі радіостанції «Ехо Москви» висловив її головний редактор Олексій Венедиктов.

«Людина зараз поїхав, і він живе, скажімо, в Благовєщенську. Український біженець, втік від куль, від бомб реально. Від снарядів. Чому людина, яка там живе, – він має переважне право, я маю на увазі, на цій території України, а чоловік, який поїхав три роки тому, – не має? Пройде по звичайному, не спрощеним порядком», – сказав він.

За словами головного редактора «Ехо Москви», «тут насправді важлива політична історія».

«Ця історія в наступному. Ми заявляємо права на цю територію, яка називається Україна. От так чесно», – зазначив Венедиктов.

24 квітня 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, що спрощує отримання російського громадянства жителями окупованих бойовиками територій Донбасу.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав жителів ОРДЛО утриматися від отримання російського громадянства. У МЗС України вважають указ «юридично нікчемним» і не змінює належність жителів окупованих Росією територій Донбасу до українського громадянства.

Президент України Петро Порошенко заявив, що указ про видачу паспортів свідчить про намір РФ позбутися Мінських угод. Він закликав міжнародних партнерів України «не допустити найгіршого сценарію» і жорстко засудити дії російської влади, а також посилити санкції.

У команді обраного президентом України Володимира Зеленського заявили, що рішенням видавати паспорти жителям тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей за спрощеною процедурою Росія визнала свою відповідальність як країни-окупанта.

27 квітня Путін заявив, що отримання російського громадянства можуть спростити не тільки жителям окупованого Донбасу, але і всім українцям.