На Позняках в Києві прогримів вибух, загинули дві людини: деталі трагедії

У Києві в одному з багатоповерхових будинків по вулиці Вишняківська, 9 на житловому масиві Позняки, прогримів вибух. Згідно з попередніми висновками поліції, мешканець однієї з квартир випадково підірвався на гранаті, якою він погрожував своїй співмешканці.

В результаті вибуху чоловік помер на місці, друга сторона конфлікту була госпіталізована з численними травмами, проте через деякий час померла.

За словами сусідів, пара конфліктувала з-за дітей жінки від попереднього шлюбу. У розпалі скандалу чоловік дістав гранату і почав погрожувати жінці. На щастя, дітей жінки в момент трагедії в будинку не було.

Прибулі на місце НП слідчо-оперативна група встановила, що вибух стався на кухні, де в момент ссооы перебували загиблі. Поліцейські вилучили рештки і фрагменти, схожі на уламки бойової гранати, які направили на експертизу.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 статті 263 («Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибухонебезпечними речовинами»), а також ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу.