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У Японії зафіксовано сильний землетрус

28.04.2019

В Японии зафиксировали сильное землетрясениеМетеорологічне агентство Японії доповіло про землетрус магнітудою 5,6 на півночі країни.

На півночі Японії в префектурі Хоккайдо стався землетрус магнітудою 5,6.

Про це повідомляє китайське державне інформаційне агентство Сіньхуа з посиланням на Метеорологічне агентство Японії.

“У неділю в самій північній префектурі Японії Хоккайдо стався землетрус, за попередніми даними, магнітудою 5,6”, – йдеться в повідомленні.

За даними японського метеоагентства, стихійне лихо сталося вночі о 02.25 за місцевим часом.

Епіцентр землетрусу був зафіксований на глибині в 110 км. У відомстві додали, що не оголошували попередження про цунамі.

За даними місцевих ЗМІ, в даний час немає інформації щодо постраждалих або завданої шкоди.

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