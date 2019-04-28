В «Укрзалізниці» розповіли, що робити, якщо в поїзді впала полку

На жаль, подорожі в поїздах не завжди проходять гладко. Трапляється, що пасажирська полку виявляється несправною. В окремих випадках вона може навіть впасти. В «Укрзалізниці» відповіли на кілька запитань, пов’язаних зі станом спальних місць у поїздах і тим, яку вагу вони можуть витримати.

Не так давно ЗМІ писали про те, що в поїзді на шляху з Києва у пасажира відірвалися кріплення верхньої полиці. Неприємність трапилася у вагоні 14 нічного поїзда 8384 «Маріуполь – Київ – Костянтинівка». Також в одному з вагонів поїзда Київ-Рахів стався нещасний випадок. На жінку впала полку з іншого пасажиркою. В результаті інциденту жінка з нижньої полиці отримала численні серйозні травми — роздроблені таз і пах. У прес-службі «Укрзалізниці» відповіли на декілька запитань, які можуть виникнути у пасажирів, сідали у вагони поїздів.

Яку вагу витримують пасажирські полиці

На нижніх полицях можуть сидіти до 3 пасажирів вагою близько 100 кілограмів кожен (1 кН). За нормами, для верхніх полиць, кронштейнів та елементів їх кріплення розрахункову силу приймають рівною 1,5 кН (близько 150 кілограмів).

На яку вагу розраховані багажні полиці

Полиці для багажу розраховані на погонну навантаження 1,5 кН/м (близько 150 кілограмів на метр).

Що робити, якщо полку впала або пошкоджена

Стан полиць у вагоні перед рейсом повинні перевіряти працівники виробничого підрозділу філії «Пасажирська компанія». Під час поїздки провідник вагона повинен стежити за станом внутрішнього обладнання (в тому числі і полиць).

При необхідності він зобов’язаний доповісти про проблему начальнику поїзда. Якщо під час подорожі полку зламалася, то пасажир повинен звернутися до провідника для прийняття необхідних заходів. Якщо технічна несправність робить неможливим користування полицею, начальник поїзда повинен розмістити пасажирів на вільне місце в цьому поїзді.