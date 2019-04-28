У Чернівецькій області сталася аварія за участю трьох автомобілів: є постраждалі

Дорожньо-транспортна пригода сталася за участю трьох автомобілів, є постраждалі. Про це повідомила прес-служба Національної поліції в Чернівецькій області.

Співробітники правоохоронних органів 27 квітня близько 18:00 отримали повідомлення про аварію за участю трьох машин біля села Остриця в Чернівецькій області.

Зіткнулися три автомобілі: Volkswagen Golf, ВАЗ 21015 і Peugeot Expert.

На місце події прибули медики, поліція, слідчі та експерти-криміналісти.

В результаті аварії постраждало 5 осіб, в тому числі і дев’ятирічна дівчинка.

На даний момент вирішується питання щодо відкриття кримінальної справи за ознаками частини 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.