Українські військові візьмуть участь у масштабних навчаннях НАТО в Прибалтиці

Українські військовослужбовці братимуть участь у навчаннях Північного Альянсу в Прибалтиці. Про це повідомила прес-служба Головного штабу Сил оборони Естонії.

У Прибалтиці 29 квітня стартують найбільші військові навчання під егідою НАТО. Операція називається «Весняний Шторм». В ній будуть брати участь військові з 13 країн світу, в тому числі і з України.

Навчання триватимуть три тижні з 20 квітня до 17 травня. На них відпрацюють синхронізації планування бойових дій, співпраці в управлінні, а також підвищення готовності до виконання тактичних завдань.

У військовому заході візьмуть участь військові України, Бельгії, Великобританії, Німеччини, Грузії, Канади, Латвії, Литви, Польщі, США, України, Фінляндії, Франції та Естонії. Багатонаціональний батальйон НАТО, який дислокує в Прибалтиці.