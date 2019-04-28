Гройсман дозволить Зеленському призначити своїх міністрів в Міноборони і МЗС – експерт

Глава уряду Володимир Гройсман дозволить Володимиру Зеленському, який переміг на президентських виборах, призначити своїх міністрів в Міноборни і МЗС.

Про це у коментарі повідомив політолог Кирило Молчанов.

«Гройсман не зацікавлений у дострокових виборах у парламент, а також у своїй відставці. Він буде налаштований конструктивно і дозволить Зеленському призначити своїх міністрів в Міноборни і в МЗС. Відставка Гройсмана малоймовірна, так як для цього буде складно знайти голоси в парламенті. Крім того, в Раді буде складно знайти голоси за нового прем’єра. Тому найімовірніше, що відставки Гройсмана не буде», — сказав К. Молчанов.

За словами політолога, якщо Зеленський вирішить відправити Гройсмана у відставку, на його місце нікого не призначать до осені.

«На місце Гройсамна до осені нікого не призначать. Просто залишиться виконуючий обов’язки Степан Кубів», — резюмував К. Молчанов.