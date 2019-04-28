«Російський світ» прийшов: пропагандист випадково «спалив» жахи «ДНР»

Російський пропагандист Олександр Сладков, военкор ВГТРК, випадково зняв непоганий сюжет про реалії на окупованих територіях Донецької області.

Про це розповів журналіст і блогер Денис Казанський, уточнивши, що мова йде про сліпого шахтарі, який змушений працювати на копанку, щоб прогодувати сім’ю.

«Задумка Сладкова, ймовірно, була в тому, щоб показати силу донбаського характеру. А вийшло показати жахливі реалиинынешнего «звільненої» від «фашистів» Донбасу. Інвалід змушений лізти в дірку, тому що на «ДНРовскую» пенсію неможливо вижити», – пояснив Казанський.

Він уточнив, що в сюжеті пропагандиста про жахи на окупованій території так і говориться.

«Така вийшла «республіка без олігархів». Сліпий шахтар кує капітали Курченко, працюючи на дикій шахтенке за технологіями 19 століття», – резюмував Казанський.

У ролику шахтар зізнався, що ростуть ціни і грошей немає, але ці проблеми прості жителі намагаються долати, як можуть.