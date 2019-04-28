Вчені розповіли, як розкрити в собі суперздатності: названий ідеальний вік для великих досягнень

Вчені з Університету штату Огайо опублікували наукову роботу, в якій розглянули піки активності нобелівських лауреатів по економіці, і зробили висновок, що їх можна розділити на два вікових періоди.

Про це повідомляє портал «Хвиля»

Перший період — концептуальний. Людина думає не так, як всі. Зазвичай такий потенціал є у людей, які тільки прийшли у нову для них сферу і ще не знають всіх її правил, тому думають нестандартно і виходять за звичні рамки.

Другий — експериментальний. Люди повністю поринають у сферу своєї діяльності, накопичують знання в ході роботи, а потім шукають нові шляхи аналізу, інтерпретації або синтезу зібраної інформації.

У своєму дослідженні автори обрали 31 лауреата Нобелівської премії по економіці. Вони розподілили їх за шкалою, де на одному кінці стояв концептуальний підхід, а на іншій — експериментальний.

Вчені з’ясували, у якому віці лауреати здійснили найбільш значимий вклад в економіку. Потім автори співвіднесли всі дані і визначили, який вік більше характерний концептуального і експериментального підходу.

Першим підійшов проміжок між 25 і 29 роками, другого — вік близько 50 років.

Нагадаємо, що геофізик з Гарвардського університету Роджер Фу розкрив певні здібності стародавніх скульптур. Він розповів, що люди, які жили на березі Тихого океану створили скульптури, які могли притягати блискавки. Їх лоби, щоки і пупки були намагнічені. Вчені з’ясували, що стародавні люди спеціально клали природно намагнічені шматки заліза поряд з багатими залізом базальтовими брилами. Це провокувало попадання розряду на потрібну ділянку.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», вчені висловили власну думку щодо походження занепалих ангелів. За твердженням рабина Аріеля бар Цадика, марсіани могли бути занепалими ангелами, про яких йдеться у Книзі Еноха. В ній йде мова про ангелів, що спустилися на Землю, порушивши заборону Бога.

Також портал «Акценти» писав, що вченим вдалося розгадати таємницю будівництва єгипетських пірамід. Це чудо світу, як вважають дослідники, необхідно було для того, щоб забезпечити безпеку цінностей від розливів Нілу і від живуть в ньому крокодилів. Дослідники з’ясували, що в Єгипті створення пірамід стало необхідністю. Головною метою тодішніх жителів стародавньої цивілізації було врятуватися від крокодилів.

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