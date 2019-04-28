Розсекречені факти розстрілу Миколи II і його сім’ї: від цієї інформації волосся дибки, монарх знищений з нелюдською жорстокістю

В ніч з 16 на 17 липня у будинку купця Іпатьєва в Єкатеринбурзі вбили сім’ю останнього російського імператора. З моменту трагедії минуло вже сто років, однак досі відкриваються нові факти.

Про це повідомляє портал «Life#Історія»

Отже, варто почати з того, що три останні кулі з маузера коменданта будинку Іпатьєва Якова Юровського дісталися синові останнього російського імператора Олексія. Михайло Медведєв, який був у той момент у будинку особливого призначення, розповідав, що Олексій Романов прокинувся невдовзі після розправи над всією родиною. Тоді до нього підійшов Яків Юровський і випустив три останні кулі зі свого маузера. Після цього пульс стали перевіряти у всіх і вистрілили ще в Ольгу та Анастасію.

Далі, царську сім’ю розстрілювали 12 осіб. Участь було добровільним. За версією слідчого Соколова, з 12 осіб було п’ять іноземців. Петро Єрмаков заявляв, що особисто вистрілив Миколі II в голову. Михайло Медведєв заявляв, що царя вбив саме він.

Також стало відомо, що військовий комісар Петро Єрмаков протягом 20 років після розстрілу їздив по країні і виступав з лекціями. Після громадянської війни працював в органах правопорядку. До 1927 році його підвищили до керівника одного з уральських в’язниць. Під час зустрічей з працівниками читав лекції про вбивство імператорської сім’ї.

Варто звернути увагу, що розмір кімнати, де вбивали Романових, — 5 × 6 метрів.

Також перед вбивством до «будинку особливого призначення» під’їхала вантажівка, двигун якого не припиняв роботу, щоб заглушити звуки пострілів. У цих же цілях стріляли саме в підвалі і за зачиненими дверима.

Ще Володимир Ленін наполягав на відкритому суді над Миколою II, виступаючи категорично проти розстрілу. Спочатку радянське керівництво вирішило судити Миколи II. Ленін, зокрема, був відкритий суд над імператором. Історики Додонов та Копилова також вказували, що підготовка до судового процесу була розпочата.

Про саме вбивство всієї царської сім’ї громадськості стало відомо тільки в 1919 році. Газети «Известия» і «Правда» розмістили 19 липня матеріали про те, що розстріляний був Микола II.

Також, незадовго до вбивства дружина імператора і дочки зашивали в одяг коштовності на випадок втечі. Сім’я Миколи II до останнього сподівалася, що їх врятують. Олександра Федорівна з дочками зашили частину коштовностей у бюстгальтери.

Єдиним з прислуги, хто до останнього дня був з царською сім’єю і вижив після розстрілу, був кухар Леонід Седнєв. Хлопчик був ровесником царевича Олексія, під час заслання в Тобольську і перебування в будинку Іпатьєва вони часто грали разом. З царською сім’єю і вижив після розстрілу, був кухар Леонід Седнєв.

Два ката відмовилися стріляти в жінок. Причин такого рішення вони не пояснювали. Але, так як про це стало відомо тільки ввечері 16 липня, склад «розстрільної команди» вирішили не міняти.

Нагадаємо, що в мережі з’явилися унікальні факти про загибель Титаніка. Свідки повідомляють, що в історії Титаніка було багато дивних збігів, які пророкували біду, але на них ніхто не звертав уваги. Так, лайнер мало не зіткнувся з іншим американським кораблем Нью Йорк під час відплиття. Так кораблі під його командуванням сідали на мілину, горіли, стикалися з іншими кораблями.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», трагічна смерть групи Дятлова залишається головною загадкою минулого століття. На місце події часто приїжджають туристи і науковці з різних куточків планети, аби розібратися, що ж все таки сталося там. Так, останньою знахідкою тут стали вогненні кулі. Які виявив дослідник Валентин Дегтерьов. Він побачив їх на одному з відео туриста, який побував на перевалі.

Також портал «Акценти» писав, що Ліна Костенко — яскрава особистість в українській літературі, жінка-легенда, святкує сьогодні своє 89-річчя. Майбутня поетеса і письменниця настільки вірила в свої сили і хотіла літати, що піднялася на горище і стрибнула вниз зі своїм саморобним парашутом. Таким чином вона мало не загинула і від мрії довелося відмовитися.

Підписуйтесь на наш Twitter

Підписуйтесь на наш Instagram