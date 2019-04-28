Достроковим парламентським виборам бути: прогнозується божевільна явка, названі лідери виборчої гонки

Сьогодні, 28 квітня, в Іспанії стартували дострокові вибори до парламенту країни. Як повідомляють іспанські ЗМІ, участь у голосуванні можуть взяти близько 37-ми мільйонів громадян.

Про це передає «Інтерфакс»

Гостра політична боротьба «кипить» не тільки в Україні, але і в країнах Європейського союзу. Так, неабиякі перипетії розв’язалися в сонячній Іспанії, де напруження між правлячими і опозицією досяг піку — стартували вибори до парламенту.

В Іспанії стартували дострокові вибори до парламенту

Зокрема, повідомляється, що в цілому на території Іспанії відкрито більше 60-ти тисяч виборчих дільниць, які будуть функціонувати до 20.00 за місцевим часом.

Ці вибори дозволять обрати новий склад 350-місцевого Конгресу депутатів (нижньої палати парламенту) і 208 представників 266-місцевого Сенату (верхньої палати парламенту). Робота новообраного парламенту, згідно із законодавством, триватиме чотири роки.

Варто відзначити, що ці вибори є достроковими. Причиною перевиборів стала відмова приймати бюджет на 2019 рік, який запропонував уряд на чолі з соціалістом Педро Санчесом. Саме розбіжності в питанні бюджету послужили для прийняття такого рішення.

Неабияку конкуренцію на нинішніх виборах соціалістам складуть ліберальна Громадянська партія, представники лівих «Подемос» і вкрай праві «Вокс». Але головним суперником у боротьбі за владу все ж виступить правоцентристська Народна партія.

До речі, це вже далеко не перші перевибори в Іспанії. Так, за останні чотири роки нинішні вибори є четвертими.

Нагадаємо, колишній кандидат в президенти України Анатолій Гриценко жорстко пройшовся з ініціативи народного депутата від партії «Самопоміч» Оксани Сыроид обмежити повноваження Володимира Зеленського.

Як раніше писали «Акценти», лідер партії «Батьківщини» Юлія Тимошенко впевнена, що закон «Про президента», який запропонувала партія «Самопоміч», суперечить Конституції. На її думку, потрібно дати можливість обраному главі держави виконувати свою роботу.

«Акценти» також повідомляли, що в команді Володимира Зеленського не виключають розпуск Верховної Ради. Зокрема, спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков заявив, що допускає цей крок у зв’язку з недавніми спробами позбавити парламентаріїв президента частині його повноважень або зовсім скасувати президентську посаду.

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