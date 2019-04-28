Церковні служби на Великдень відвідали майже 7 млн українців

Під час церковних служб на Пасху, які відвідали майже 7 млн українців, правопорядок біля храмів охороняли майже 20 тис. співробітників поліції.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.

Численні масові заходи відбулися у Львівській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях.

Порядок в населених пунктах охороняли майже 6 тисяч поліцейських, а контроль безпеки дорожнього руху під час святкувань виконували 1,5 тисячі автопатрулів.

Також на чергування заступили додаткові вибухотехнічні групи і кінологи, які обстежили храми та реагували на повідомлення про замінування. Протягом святкувань було зафіксовано два повідомлення, але з’ясувалося, що обидва хибні.