«Тепер піде злісний відповідь, причому діями»: Ганапольський про різке заяві Зеленського

Отримав більшість голосів на виборах президента України Володимиру Зеленському потрібно бути готовим до нового витка російської агресії після його звернення до президента РФ Володимиру Путіну у відповідь на намір Кремля видавати паспорти РФ українським громадянам. Таку думку висловив у Facebook російський журналіст Матвій Ганапольський.

«У цій відповіді Путіну Зеленський робить те, що дозволяє собі лише Держдеп щодо якогось диктаторського режиму – він його оцінює. Тобто це відповідь як політичний, так і світоглядний. Так писав про Росію [Вацлав] Гавел, будучи президентом Чехії. Для Путіна це, безсумнівно, вкрай образливо, і, не сумніваюся, звідти піде злісний відповідь, причому діями. Ось як Зеленський впорається з діями – це питання», – зазначив він.

24 квітня 2019 року Путін підписав указ, що спрощує отримання російського громадянства жителями окупованих бойовиками територій Донбасу.

27 квітня президент РФ заявив, що отримання російського громадянства можуть спростити не тільки жителям окупованого Донбасу, але і всім українцям.

Зеленський заявив, що не радив би російським властям «спокушати» українців паспортами РФ.

«Ми прекрасно знаємо, що насправді надає російський паспорт. Це право бути заарештованим за мирний протест. Це право не мати вільних і конкурентних виборів. Це право взагалі забути про наявність природних прав і свобод людини. Тому не варто розраховувати, що багато українців захочуть стати «новою нафтою», в яку влада Росії намагаються перетворити власний народ», – заявив він.

Зеленський підкреслив, що «українці – це вільні люди у вільній країні, незалежної, суверенної й неподільної».