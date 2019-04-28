Аналітик «Опори»: Путін серйозно почав побоюватися повторення українського сценарію в Росії

Сьогодні є всі ознаки того, що російські ЗМІ на низькому старті з реалізації негативних інформаційних кампаній проти новообраного президента України Володимира Зеленського. Про це у своєму блозі пише аналітик громадської мережі «Опора» Олександр Клюжев.

За його словами, зараз російські пропагандисти на етапі «клоун». Потім буде етап «наркоман». Як акт відчаю настане етап «що він там сказав в 2009-му році про Україну». Все так, як реалізували класики передвиборної кампанії конкурента Зеленського в Україні. З відомим результатом.

Клюжев пише, виникає логічне запитання: чи буде аналогічний результат у Росії такої негативної кампанії? На це питання поки що складно дати відповідь, але легенда про «простого хлопця», який переміг систему, для російського виборця може бути теж привабливою, фактично неможливою для реалізації на практиці, але привабливою. Цієї привабливістю ця легенда і небезпечна для Путіна.