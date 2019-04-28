Портников: після цих виборів немає сумнівів – олігархи можуть зробити президентом абсолютно кого захочуть

Олігархічна республіка закріпилася в Україні після 2014-го року – переможи Майдану, тому що до цього Україна – це було кримінальне государствую, де був один кулак, а вже після 2014-го у нас олігархічна держава.

Спочатку самі державні інституції намагалися чинити опір олігархам, але зазнали поразки, держава зруйновано. Про це в ефірі одного з каналів розповів журналіст Віталій Портников.

На його думку, тепер зрозуміла одна важлива річ – олігархи можуть зробити президентом абсолютно кого захочуть. У них телебачення, вони знають, як впливати на громадську думку, вони навчилися працювати з новими технологіями. Це означає, що молодь їм не страшна, вони і до неї знайшли підхід.

Віталій Портников зазначив, що, якщо Молдова повністю під контролем одного олігарха, то Україна захоплене держава та підконтрольне кільком олігархам, які знайшли спільну мову. Єдина можливість тепер вирватися з полону олігархів – посварити їх між собою.