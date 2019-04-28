У команді Зеленського підтримали ініціативу заборони на виїзд з України для Порошенка, Райнина і Кононенко

У команді лідера президентських виборів Володимира Зеленського підтримали ініціативу заборони на виїзд з України для чинного президента Петра Порошенка, голови АП Ігоря Райнина та народного депутата від «БПП» Ігоря Кононенка.

Про це повідомляє СВІТ з посиланням на сторінку Команди Зеленського в Facebook.

«На кожну злочинне діло завжди знайдеться гідна відповідь», — йдеться в повідомленні.

Крім того повідомляється, що журналіст Олександр Дубинський подав в суд на заборону виїзду Петра Порошенка і його оточення — Ігоря Райнина та Ігоря Кононенка.

«Олександр Дубинський подав в суд на заборону виїзду Петра Порошенка і його оточення», — повідомили в команді Володимира Зеленського.

До своєї публікації вони опублікували посилання на статтю, в якій йдеться про те, що журналіст зажадав заборонити чинному президенту, главі Адміністрації президента і нардепу Ігорю Кононенко протягом року після виборів залишати межі України.