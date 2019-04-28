«Ми говорили про…»: Гройсман несподівано розкрив подробиці зустрічі із Зеленським, що відомо

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розповів, про що говорив з новообраним президентом Володимиром Зеленським.

Володимир Гройсман зазначив, що мова йшла про життєво важливих питаннях, в тому числі і про життя в Україні, про майбутнє країни, повідомляє Інтер.

Прем’єр додав, що якщо Зеленський вирішить змінити склад Кабміну, то він сам про це повідомить суспільству.

«Ми спілкувалися про життя, про Україну. Ми говорили про майбутнє нашої держави. Це найголовніше», — зазначив Володимир Гройсман.

Прем’єр-міністр повідомив, що президент України має право подавати кандидатури міністра оборони і міністра закордонних справ. Такі норми прописані в українському законодавстві для керівника держави.

«Якщо ж говорити суто по закону, у президента є право вносити кандидатури двох міністрів. Це міністр оборони і міністр закордонних справ. Це право, визначене законом для нього», — сказав глава уряду.

Команда Володимира Зеленського відреагувала на тривожну ситуацію, що склалася на енергетичному ринку України.

Заяву було оприлюднено в офіційному Telegram-каналі «Команда Зеленського».

Офіційні представники переможця президентських виборів закликають НАК «Нафтогаз» і Кабмін невідкладно провести консультації з Міжнародним валютним фондом з приводу можливого зниження ціни на газ для населення.

«Давайте не на словах, а на ділі покажемо, що ми можемо приймати рішення в інтересах людей. Останні 4 місяці ціни на газ в Європі знижувалися і зараз ціна газу для населення в Україні вище, ніж ціна газу на біржі в Європі. Тому ми закликаємо НАК «Нафтогаз України» Кабінет Міністрів провести відповідні консультації з МВФ і, замість запланованого підвищення, вийти на відповідне зниження ціни газу для населення з 1 травня», — йдеться в заяві команди «Зе!».

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Нагадаємо, напередодні ЦВК оприлюднила офіційні дані за підсумками підрахунку 100% голосів. Перемогу в другому турі президентських виборів з оглушливим розривом здобув шоумен Володимир Зеленський, набравши 73,22% голосів. За Петро Порошенко проголосували 24,45% українців. Всього в голосуванні взяли участь 18 491 840 виборців, з них Володимиру Зеленському голоси віддали 13 541 530 чоловік.

При цьому чинний гарант Конституції заявив, що знову балотуватиметься на пост Президента України через п’ять років. З політики йти не збирається. Разом зі своєю командою Петро Порошенко збирається взяти участь в майбутніх парламентських виборах.

Нагадаємо, в штабі Зеленського терміново звернулися до українців.

Як повідомляв Hyser, Порошенко зробив сенсаційну заяву про президентські амбіції і назвав терміни.

Також Hyser писав, що експерт назвав реальні результати голосування за Порошенка і