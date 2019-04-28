Дієтолог дала пораду, як схуднути легко і правильно

Схуднути дуже легко, якщо дотримуватися звичок струнких людей в процесі поглинання їжі.

Дієтолог Олена Кален в своєму Instagram розповіла, як правильно скинути зайву вагу, і що саме потрібно змінити в собі для цього.

«Секрет в тому, що треба мислити і діяти, як стрункий чоловік. Для струнких людей бути струнким природно, і ви можете цього навчитися через зміну свого мислення, а потім і способу життя», – розповіла дієтолог.

Звички струнких людей, які потрібно перейняти

Є, коли з’являється голод. Слід відставляти тарілку з їжею, коли відчуваєте, що наїлися.

Є треба усвідомлено, насолоджуючись кожним шматочком.

Не заїдати стрес.

«Порівняйте, які звички відрізняють вас від стрункого людини? Звертайте увагу на свою поведінку і починайте діяти і мислити, як стрункий чоловік», – додала дієтолог.

Раніше повідомлялося, що не можна лягати спати голодними. Таким чином ви не схуднете, а більше завдасте шкоди своєму організму.

Так, співробітники медичного центру Panchsheel Park кажуть, що якщо регулярно спати з порожнім шлунком, то в організмі неминуче виникне дефіцит таких найважливіших речовин, як вітаміни D3 і B12. Цей фактор, а також небажані зміни на гормональному рівні, можуть призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

Думка, згідно з яким пропущений вечеря може вирішити проблему зайвої ваги — в корені помилково — говорять вчені, зазначаючи, що в реальності частіше буває зворотна картина, тобто, відмова від їжі у вечірній час провокує лише ще більш серйозне ожиріння.

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До того ж, відмова від вечері надає негативний ефект на психологічний фон, який дуже важливий для нормальної роботи організму.

Раніше відомий вач розповів, чому під час інтенсивного схуднення жорстке обмеження в їжі має зворотний ефект і рано чи пізно це може призвести до зриву.

Нагадаємо, Супрун розповіла про користь планки.

Як повідомляв Hyser, медики назвали дієту, яка допоможе швидко скинути вагу без шкоди для здоров’я.

Також Hyser писав, що медики з’ясували, що користь від тренувань зберігається і через 10 років.