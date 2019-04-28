Дев’ять осіб претендують на посаду президента Казахстану

З дев’яти кандидатів чотири вступають від політичних партій. У Казахстані документи про висунення кандидатами в президенти подали вже дев’ять претендентів.

Про це повідомив заступник голови ЦВК Казахстану Костянтин Петров на засіданні комісії.

“Підбиваючи підсумок етапу висування, встановлені законодавством документи в Центральну виборчу комісію представили дев’ять республіканських об’єднань, у тому числі чотири політичні партії”, – розповів Петров.

Від політичних партій взяли участь: – президент республіки Касим-Жомарт Токаєв, висунутий на вибори від правлячої партії “Нур Отан” (“Світло Вітчизни”);

– депутат Мажилісу (нижньої палати парламенту) республіки Данія Еспаева – від партії “Ак жол” (“Світлий шлях”);

депутат Мажилісу Жамбил Ахметбеков – від Комуністичної народної партії Казахстану;

– голова правління НАО “Національний аграрний науково-освітній центр” Толеутай Рахимбеков – від громадського об’єднання “Народно-демократична патріотична партія “Ауил” (“Аул”).

Решта п’ять осіб подали документи в якості кандидатів від республіканських громадських об’єднань: журналіст Аміржан Косанов, письменник і громадський діяч Садыбек Тугел, голова територіального об’єднання профспілок Західно-Казахстанської області Амангельди Таспихов, голова республіканського об’єднання юридичних осіб “Союз будівельників Казахстану” Талгат Ергалиев і громадський діяч Жуматай Алієв.