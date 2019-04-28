Британія готує ряд заходів проти Росії і Китаю

Членів Палати лордів змусять звітувати про бізнес і активах, пов’язаних з Росією і Китаєм.

За даними видання, члени британського кабінету міністрів розраховують змінити правила роботи Палати лордів (верхня палата британського парламенту), щоб зобов’язати її членів у повному обсязі розкрити свої активи, пов’язані з Росією і Китаєм.

Планується також ввести закон про шпигунство з метою виявлення іноземних шпигунів, що працюють у банках та інших компаніях у Великобританії.

Як зазначає газета, вже розроблено законодавство, що полегшує процес видворення з країни співробітників іноземної розвідки, навіть якщо вони знаходяться в Сполученому Королівстві на законних підставах. Джерела газети в області безпеки у зв’язку з цим вказали, що у Великобританії працюють більше співробітників іноземної розвідки, ніж у розпал холодної війни.

Серед заходів, що готуються також значаться плани по видворенню співробітників китайської корпорації Huawei, зайнятих у створенні британської мобільного зв’язку п’ятого покоління (5G), якщо їх викриють у роботі на розвідку КНР.

Заступник глави британського МВС з питань безпеки Бен Уоллес в інтерв’ю The Sunday Times висловив думку, що зміна парламентських правил забезпечить прозорість політичної системи», що сприяє захистіть британської демократії від «гібридних атак» ворожих держав. Таким чином, він прокоментував проведене розслідування, яке показало, що у сімох членів Палати лордів були виявлені ділові зв’язки з Росією, а деякі робили публічні заяви в підтримку Москви, зауважує газета.