На Великдень сепаратисти здійснили один обстріл

Незаконні збройні формування застосували гранатомети різних систем з українським захисникам Кримського.

Сепаратисти на Донбасі з початку діб один раз порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це в неділю, 28 квітня, повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

Відзначається, що обстріл проводився «з гранатометів різних систем». Вогнем накрило позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Кримське у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання Північ.

У штабі повідомили, що на ворожі провокації підрозділу ООС дали адекватну відповідь.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою» – підкреслили в штабі ООС.