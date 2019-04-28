НПЗ Коломойського почне купувати нафту у «Укрнафти» без аукціонів

ПАТ «Укрнафта» та Кременчуцький НПЗ (Полтавська обл., «Укртатнафта») переглянули принципи відносин і домовилися про толінговою моделі взаємодії (переробка сировини на давальницьких умовах).

Про це повідомив голова правління ПАТ «Укрнафта» Марк Роллінс.

«Ми переходимо до повноцінної толінговою моделі, при якій ми платимо Кременчуку (НПЗ) тільки за переробку. Тут інші фінансові параметри: ми будемо платити ринкову ціну за переробку. Але для нас це вигідна угода і більш надійне угоду», – сказав він.

Голова правління, контракт з яким за рішенням акціонерів закінчується 30 квітня, нагадав, що компанія не може експортувати нафту і зобов’язана продавати її на державних аукціонах.

При цьому єдиний гравець на ринку, який може переробляти ресурс, – НПЗ «Укртатнафта» здійснює купівлю нафти держкомпанії з негарантованою регулярністю.

Крім того, отримані з нафти «Укрнафти» нафтопродукти реалізовувалися її автозаправним станціям (АЗС) з комісійними НПЗ, пояснив Роллінс.

За його словами, перехід на толінгові взаємини дозволить компанії забезпечити стабільний фінансовий потік.

«З новою моделлю ми не будуть залежати від того, чи вони хочуть купувати у нас нафту чи ні. Ми повністю контролюємо фінансовий потік на всіх етапах, він не буде порушуватися кожен раз, коли зриваються аукціони. Ми самі вирішуємо, скільки хочемо переробляти. Після переробки ми забираємо всі нафтопродукти і продаємо їх через наші АЗС», – уточнив він.

«Укрнафта» в 2018 році збільшила видобуток нафти і газового конденсату на 5% (на 0,069 млн тонн) порівняно з 2017 роком – до 1,448 млн тонн. Видобуток газу скоротився на 2,3% (на 0,026 млн куб. м) – до 1,082 млрд куб. м, виробництво зрідженого газу – на 5,2% (на 6 тис. тонн), до 110 тис. тонн.

Компанія за підсумками 2018 року отримало 6 млрд 628,148 млн грн чистого прибутку проти 101,771 млн грн аналогічного показника за 2017 рік.

«Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК «Нафтогаз України» належить 50%+1 акція «Укрнафти», групі компаній, пов’язаних з колишніми акціонерами Приватбанку, – порядку 42% акцій.