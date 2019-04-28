Вартість ID-паспортів зміниться: коли і наскільки

З 1 липня 2019 року адміністративний збір за оформлення ID-карт і закордонних паспортів збільшиться.

За даними підприємства, вартість оформлення ID-картки строком до 20 робочих днів становитиме 345 грн. (раніше — 279 грн.), з них 126 грн. — вартість адмінпослуги, 219 грн — вартість бланка.

При оформленні ID-картки строком до 10 робочих днів нова вартість складе 471 грн. (раніше 366 грн.), з них 252 грн. вартість адмінпослуги, 219 грн вартість бланка.

Оформлення закордонного паспорта терміном до 20 робочих днів буде коштувати 682 грн. (раніше 557,32 грн.), з них 352 грн. — адмінпослуга, 330 грн. — бланк.

Закордонний паспорт за 7 робочих днів до 3 робочих днів (за наявності підстав) буде коштувати 1034 грн. (Раніше 810,32 грн.), з них 704 — адмінпослуга, 330 грн. — бланк.

В ДП «Документ» нагадали, що гранична вартість адмінпослуг залежить від розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, а вартість оформлення документів зросла вперше з 2016 року, і «за підрахунками експертів, таке підвищення збільшить надходження до місцевих бюджетів в 2019 році на майже 200 млн. грн.».