Ожеледь в Німеччині став причиною масштабного ДТП: зіткнулися понад 50 автомобілів

Ожеледь в Німеччині

За повідомленнями ИноСМИ, на автобані A71 відбулося масове зіткнення не менше, ніж 50 транспортних засобів в результаті раптової ожеледі та різкого похолодання. Як прокоментував ситуацію представник поліції, опади на дорозі «стягуються в крижану плівку».

Саме це і стало причиною великого ДТП, в результаті якого постраждали люди. Щонайменше четверо отримали серйозні поранення, ще 16 — більш легкі ушкодження. Через зіткнення деякі навіть не могли вибратися з власних авто без допомоги працівників спецслужб, опинившись «в пастці».

Повідомляється, що на даний момент автомагістраль повністю закрита на ділянці Майнинген і Зуль. За словами представника, рятувальні роботи можуть тривати ще деякий час — близько 2-3 годин. Рятувальники і поліція прибутку не тільки на спеціалізованому транспорті, але і задіяли 2 вертольоти, щоб своєчасно надати допомогу постраждалим і взяти контроль над ситуацією.