У Казахстані жінка балотується на пост президента

Документи в ЦВК Казахстану подали дев’ять претендентів від республіканських об’єднань.

На пост президента Казахстану зареєструвала свою кандидатуру також одна жінка.

Всього бажання зайняти посаду глави держави виявили дев’ять осіб.

“Одним з найбільш несподіваних кандидатів стала Данія Еспаева, яка візьме участь у виборах від партії Ак Жол”, – йдеться в повідомленні.

Документи в ЦВК Казахстану подали дев’ять претендентів від республіканських об’єднань, у тому числі чотирьох політичних партій. Серед них і Касим-Жомарт Токаєв, нинішній президент Казахстану.