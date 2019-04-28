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У Казахстані жінка балотується на пост президента

28.04.2019

В Казахстане женщина баллотируется на пост президентаДокументи в ЦВК Казахстану подали дев’ять претендентів від республіканських об’єднань.

На пост президента Казахстану зареєструвала свою кандидатуру також одна жінка.

Всього бажання зайняти посаду глави держави виявили дев’ять осіб.

“Одним з найбільш несподіваних кандидатів стала Данія Еспаева, яка візьме участь у виборах від партії Ак Жол”, – йдеться в повідомленні.

Документи в ЦВК Казахстану подали дев’ять претендентів від республіканських об’єднань, у тому числі чотирьох політичних партій. Серед них і Касим-Жомарт Токаєв, нинішній президент Казахстану.

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