Помер екс-голова Хакасії Олексій Лебідь — молодший брат генерала Лебедя

Молодший брат генерала Олександра Лебедя, екс-глава Хакасії Олексій Лебідь помер минулої суботи. Останні роки Лебідь жив у Москві.

Глава Хакасії Валентин Коновалов висловив співчуття у зв’язку відходом з життя Олексія Лебедя, повідомляється на сайті уряду республіки. «Він керував республікою Хакасія 12 років в непрості для нашого регіону часи. Для всіх нас він залишиться прикладом цілеспрямованості і серйозного ставлення до справи. Від себе особисто, від імені всього уряду республіки Хакасія висловлюю глибокі співчуття рідним, близьким та соратникам Олексія Івановича», — йдеться в повідомленні.

Олексій Лебідь народився в 1955 році в місті Новочеркаську Ростовської області. Закінчив Рязанське вище повітряно-десантне командне училище і військову академію імені М. В. Фрунзе. З 1997 по 2009 роки був головою уряду республіки Хакасія. Його брат Олександр Лебідь загинув при аварії вертольота в 2002 році.