Православні в Росії святкують Великдень

Сьогодні православні в Росії відзначають Великдень. Цей день починає розговіння після тривалого Великого посту. Головними атрибутами святкового столу є фарбовані яйця, паску і паска (солодке блюдо з сиру з родзинками).

Фарбоване яйце — символ миру, обагренного кров’ю Ісуса Христа і через це відроджується до нового життя. Паска (високий хліб із здобного тіста) — символ тіла Господнього, яким повинні причащатися віруючі.

Святкування триває 40 днів — до Вознесіння Господнього.

Напередодні благодатний вогонь з Єрусалима привезли в храм Христа Спасителя, де розпочалася пасхальна служба на чолі з патріархом Московським і всієї Русі Кирилом. У соборі і навколо нього зібралися тисячі віруючих, для багатьох всередині не вистачило місця. Вони послухали урочистий молебень і вирушили в хресний хід.

Богослужіння за традицією відвідали президент РФ Володимир Путін і прем’єр Дмитро Медведєв з дружиною, а також мер Москви Сергій Собянін.