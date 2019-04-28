Через падіння реальних доходів травневий відпочинок росіян обмежиться кордонами дачі

З’їздити в травні в Крим на тиждень? Ні за що! Краще на демонстрацію протесту! Або в глушину, в село, копати город… Такі, якщо коротко, підсумки чергового опитування читачів, проведеного «СП» напередодні майбутніх «затяжних» весняних свят.

Питання у нас був один: «Як ви проведете майбутні «травневі канікули»? Виходили ми з того, що більшість росіян заздалегідь визначилися зі своїми планами. Тим більше, нині великий вибір. Що важливо — на будь-який гаманець. Так, принаймні, здається на перший погляд. Але ось вивчаєш результати опитування, виявилися багато в чому несподіваними, і розумієш, що з гаманцем у наших громадян якраз не все благополучно.

Так, на тижневу поїздку готові витратитися менше 10% наших респондентів. І мова не тільки про європу, для «рублевого контингенту», зрозуміло, в принципі недешевою. Але навіть до родичів, які живуть в іншому російському регіоні. Перевагу ж переважна більшість віддає поїздці на дачу.

Так, а як же Крим, про який стільки говориться в останні п’ять років? Наш, російський Крим, відродження курортної привабливості якого вкладено вже, як запевняє Кремль, мільярди. Де в травні зазвичай вже досить тепло. Де сонце, море, свіжі фрукти-ягоди, прекрасні музеї і пам’ятки. Те, що треба, здавалося б, для сімейного відпочинку. А вже для молодих туристів з їх тягою до сучасних розваг (серфінг, дайвінг тощо) тим більше.

Проте в Крим, як з’ясовується, готові з’їздити менше 2% читачів «СП». В недешеві країни ЄС і то більше, хоча й ненабагато. Ось тобі і «забиті під зав’язку» готелі та санаторії Тавриди! І «майже вже європейський сервіс. І міст через Керченську протоку «плавно переходить» в сучасну автотрасу, яка «в лічений час домчить до потрібного вам на півострові пункту призначення».

В лапках — цитата з рекламного проспекту річної давності. Він красувався на стенді Тавриди під час Петербурзького міжнародного економічного форуму-2018. Знаючи від своїх кримських друзів про реальну ситуацію з дорогами і сервісом, я, пам’ятається, запитала у представника адміністрації півострова, пані років сорока з променистою усмішкою: навіщо всі ці брехні на плакаті? Вона нітрохи не зніяковіла, пояснивши, що мова йде про найближчій перспективі, мовляв, людям треба подати сигнал, поки-то осмислять його, поки «дозріють»…

— Слухай ти цих чинуш! Раєм наш Крим вони ще не називають? Дивно, — іронізує мій приятель із селища Заозерне, що поблизу Євпаторії. — За міст через протоку ми, звичайно, дуже вдячні. Але з його появою дорожня ситуація покращилася ненабагато. Раніше багатогодинні пробки збирала поромна переправа. Тепер — з’їзд з Керченського мосту. Там ніяк не завершать будівництво розв’язки. Та й далі на дорозі Сімферополь, Севастополь — проблема на проблемі. Добре якщо через два-три «развяжемся» з заторами.

«СП»: — Але з сервісом навели порядок?

— Дивлячись що мати на увазі. Готелів, великих і малих стало більше. При цьому ціни за проживання у них не падають, як повинно бути в умовах ринку, а, навпаки, зростають з початком курортного сезону. «Деруть» з приїжджих і господарі «клетушек» в приватному секторі.

У невеликих готелях Євпаторії, де з травня по вересень ціни «від 3 тисяч рублів» за одне-двомісні номери, послуги обмежуються ліжком і туалетом, поєднаним з душем. Розташовані ці невигадливі притулку мінімум в 30-40 хвилинах їзди від меж міста — якщо їхати на таксі.

Те ж саме і в «некоронованою» кримської столиці Ялті. З тією тільки різницею, що ціни за проживання там в рази вище. Не дивно, що, всупереч запевненням місцевої влади, потік гостей туди знижується. Якщо рік тому Ялта (як і Сочі) стали найпопулярнішими у росіян на першотравневі свята, залишивши позаду традиційного лідера даного рейтингу Петербург, то в цьому році вона серед молоді лише на 5 місці (8% опитаних росіян у віці до 30 років їдуть туди), а у традиційного, скажімо так, туриста не увійшла і в десятку.

Які місця в пріоритеті зараз у «травневих відпускників»? Судячи за даними сервісів бронювання житла, Петербург (42%), Сочі (17%) і Москва (10%). Їдуть в ці міста з усієї Росії. І дорога туди/назад, і перебування в них апріорі недешеві. Стало бути, справа не тільки з фінансових можливостях наших громадян?

А можливості ці, на жаль, все скромніше. Зростання цін на проїзні квитки, продукти харчування, комунальні послуги, медичну допомогу, ліки при «стабільною», читай, давно не повышаемой у переважної більшості зарплати, зводить нанівець саму можливість накопичення «на відпочинок». От і вибирають дачу.

Чи вся справа у звичці, як називають її нинішні 30-річні, «стереотип з минулого», коли саме це словосполучення «моя дача» асоціювалося з спроможністю його власника, викликало до нього пошану («Треба ж, свій заміський будинок з ділянкою!»), і легку заздрість? У радянському минулому з його «залізною завісою» це часто було межею мріянь людей. Куди ще вони могли поїхати відпочити без попередньої співбесіди з «органами», без «битви» за престижну путівку в Болгарію?..

— Та дурниці все це, причому тут «залізна завіса»? — Категорична Валентина Сиротенко, тридцять років відпрацювала директором гімназії, однією з кращих в Петербурзі. — Хто хотів, той їздив і далі Болгарії, хоча, звичайно, це було не так доступно і масово, як зараз. Для мене і моїх дітей, онуків, дача — можливість «відійти» від міської суєти, побути у вузькому колі близьких. Хочемо, валяємося цілий день в ліжку, хочемо — в ліс йдемо або копаємося в городі. Особисто я не проміняю дня там на тиждень, наприклад, в Європі. Куди особливо і не хочеться, як згадаю про нинішніх її сумнівних цінності, а, головне, про натовпи мігрантів.

«СП»: — Недешево адже містити заміський ділянку, Валентина Олександрівна!

— Набагато дешевше, ніж їздити на південь. Наші сусіди по садівництву на початку нинішнього квітня вирушили на своєму авто в Керч. Через 10 днів повернулися обурені: дорожнеча моторошна. В продуктових магазинах, на ринку. На ринок взагалі краще не ходити: обдеруть як липку. Проблеми з питною водою, і на неї довелося витрачатися. І це ще до початку курортного сезону! Я у теплиці під Петербургом вирощую і томати, солодкий перець за смаком нітрохи не гірше кримських або краснодарських. Так і з яблуками, ягодами. А витрати — мізер порівняно з будь-якою далекою поїздкою.

Хтось скаже: дався вам цей Крим! Багато ж інших напрямів в рідній країні, де можна чудово відпочити в канікулярні дні. Називають Кавказькі мінеральні води, Калінінград, Тереберку (Мурманська обл.), Байкал… З Байкалом і Тереберкой явно поспішили, не сезон туди їхати. Треба чекати як мінімум до середини червня. Мінводи?

— Якщо без претензій на зручності і якісний сервіс, з’їздити, звичайно, можна, — констатує полковник Юрій Кленовец (прізвище змінено), як всі люди військові, у запитах досить скромний. — Я був минулої осені по путівці в Кисловодську. Як-то все здалося мені примітивно. Навіть за третину вартості поїздки, яку довелося сплатити, не варто.

«СП»: — А чого не вистачало, Юрій Миколайович?

— Якщо в двох словах: не Європа. І навіть не Туреччина, де для дорогого (у всіх сенсах) гостя, все тільки найкраще. Краща їжа. Пляжі. Екскурсії та послуги з їх безмежним розмаїттям. А з точки зору перельоту, цін, турецький берег значно дешевше.

Ще думка — представника однієї відомої пітерської фірми. Спеціалізується вона на прийомі іноземних туристів і відправку в різні кінці країни та світу своїх, вітчизняних. Назвалася моя співрозмовниця Юлією.

— Ми регулярно проводимо моніторинг туристських переваг, — каже вона. — Згідно з недавнім дослідженням, 40% росіян вибрали наближаються травневі свята закордонні маршрути. Серед яких лідирують Берлін, Грузія, Італія і Чорногорія.

«СП»: — Берлін? Він, здається, ніколи в лідерах у нас не значився.

— Все просто: сьогодні туди можна придбати квитки за ціною від 10 тисяч рублів. За таку ціну більше нікуди не купиш. Хіба що в нашу Казань (від 6,8 тисячі крб. — якщо пощастить). Ще 20% будуть подорожувати по Росії. Затребувані Краснодар, Ростов-на-Дону та Калінінград. Але це направлення для людей «при грошах».

«СП»: — З яких регіонів РФ найбільше туристів в Петербурзі?

— З Центральної Росії. А, наприклад, сибіряків дуже мало. Їм дешевше і простіше злітати в Китай, Таїланд, від них є туди прямі рейси.