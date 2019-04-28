Через пожежу на складі «Магніту» під Воронежем без роботи залишилося 900 осіб

Пожежа сталася в розподільчому центрі роздрібної мережі «Магніт» у селі Нечаевка Воронезької області.

За даними ГУ МНС по Воронезькій області, спочатку площа пожежі становила 20 тис. квадратних метрів. Гасіння ускладнювалося великою площею загоряння, специфічною конструкцією будівлі, перебоями з пожежним водопостачанням, а також сильним боковим вітром. Поширення вогню вдалося зупинити на площі 42 тис. квадратних метрів. Йде ліквідація відкритого горіння. До гасіння пожежі залучено 124 людини і 50 одиниць техніки. Загиблих і постраждалих немає. Причини пожежі будуть встановлюватися органами дізнання.

«В даному розподільчому центрі було працевлаштовано близько 900 осіб. Наскільки я знаю, діяльність центру охоплювала три регіони — Воронезьку, Орловську і Бєлгородську області», — розповів ТАСС заступник глави адміністрації Новоусманского району Воронезької області Андрій Коливанов.

За його словами, пожежа не повинна позначитися на забезпеченні населення продуктами харчування. «Торгова мережа у нас задоволена розвинена. Крім „Магніту“, у нас є магазини інших мереж», — зазначив він.