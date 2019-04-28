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Труп викинули на вулицю: в центрі Одеси сталася страшна трагедія

28.04.2019

У центрі Одеси перехожі виявили на вулиці труп літньої людини.

Тіло знайшли біля будинку № 11 по Деволановскому спуску. Правоохоронці, які прибули на місце НП, переглянули записи з камер відеоспостереження встановили автомобіль зловмисників, а незабаром затримали двох братів 48 і 57 років.

«За їхніми словами, разом зі знайомим 80-річним пенсіонером вони ремонтували дах приватного гаража по Адмиральскому проспекту. Під час робіт літній чоловік впав з даху. Брати вирішили не звертатися за медичною допомогою, самостійно лікували пенсіонера — прямо в гаражі, який знаходиться біля його будинку. Коли ввечері прийшли провідати потерпілого, він вже був мертвий», — розповіло джерело в поліції.

Потім чоловіки завантажили тіло в автомобіль і відвезли на Деволановский узвіз, кинувши його там. Повідомляти в поліцію вони нібито не стали з-за страху перед правосуддям.

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